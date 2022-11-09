Украинский беженец возмутился канадским обслуживанием

Narcity: беженец с Украины опубликовал в соцсетях жалобу на «ужасный» сервис в Канаде

Беженец с Украины возмутился «ужасным» сервисом в канадских заведениях, опубликовав свою жалобу в соцсетях. Об этом пишет портал Narcity.

Уточняется, что молодой человек по имени Семен приехал в Канаду полгода назад. Он решил выразить недовольство низким качеством обслуживания, подчеркнув, что во всех местах, где люди предоставляют услуги, Канада значительно проигрывает Украине в скорости персонала. «И одно из самых заметных для нас украинцев — и я озвучиваю не только свои мысли, но и всех украинцев, которые приехали сюда со мной, как мои коллеги и некоторые из моих друзей — мы все разделяем одно и то же наблюдение, что сервис в Канаде ужасный», — пожаловался Семен.

Украинец пояснил, что сервис страдает из-за медлительности сотрудников. Он отметил, что заказ кофе в Канаде «может занять 10 минут», при этом украинцы хотят обговорить ситуацию с менеджером, если процесс занимает «более трех секунд». По словам молодого человека, канадское обслуживание является «очень расслабленным».

Ранее украинский беженец Зограб Демергян рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после переезда в Канаду. Он пожаловался на отсутствие нужных вакансий в стране и проблемы с жильем.