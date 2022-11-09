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19:14, 9 ноября 2022Моя страна

В Нижнем Новгороде запустят туристический маршрут на ретропаровозе

Туристический ретропаровоз запустят из Нижнего Новгорода в Семенов 20 ноября

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Нижнем Новгороде с 20 ноября запустят туристический маршрут на ретропаровозе. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

«Новая экскурсионная программа в Семенов — это однодневное комфортабельное железнодорожное путешествие. Нижегородская область славится своей историей, культурой и бережным отношением к народным промыслам, среди которых особое значение имеет хохломская роспись», — заявил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Программа поездки разработана региональным туроператором при поддержке министерства туризма и промыслов региона. По прибытии в Семенов туристам проведут экскурсию по фабрике «Хохломская роспись» и мастер-класс по росписи матрешки.

Также пассажиры смогут посетить Историко-художественный музей, Дом Семена-ложкаря, а также музейно-туристический центр «Золотая хохлома» и поучаствовать в интерактивной программе с угощениями «Семеновский торжок».

Ранее в ноября сообщалось, что в церемонии открытия всероссийского конкурса «Большая перемена» президентской платформы «Россия — страна возможностей» для студентов 2 — 4 курсов колледжей прошла в концертном зале «Юпитер» в Нижнем Новгороде. В финал выйдут 600 студентов из разных регионов, среди них определят 300 победителей. 

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Валентина Процкова
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