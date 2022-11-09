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11:15, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

Названо число подверженных постоянному чтению тревожных новостей россиян

Четверть россиян заявили, что они подвержены болезненному погружению в новостную ленту

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Исследователи назвали число россиян, подверженных думскроллингу — болезненному погружению в новостную ленту и постоянному чтению тревожных новостей. Как следует из данных опроса, проведенного образовательной платформа Skillbox и командой исследований VK, результаты которого поступили в «Ленту.ру», от такой проблемы страдают 25 процентов жителей России.

«Четверть респондентов подвержены думскроллингу — болезненному погружению в новостную повестку. Каждый десятый опрошенный россиянин следит за новостями без остановки (10 процентов) или обновляет ленту хотя бы несколько раз в день (13 процентов)», — говорится в результатах опроса опрос. Кроме того, исследователям стало известно, две трети россиян не ограничивают себя в потреблении новостей и считают это ненужным.

«Каждый пятый испытывает чувство расстройства после беспорядочного обновления новостной ленты, а 16 процентов раздражаются и злятся», — также отметили исследователя. В то же время они установили, что часть россиян замечают положительный эффект от думскроллинга: 15 процентов ответили, что успокаиваются благодаря этому занятию, а 14 процентов ощущают, что начинают контролировать ситуацию.

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Отмечается, что новостная повестка входит в топ-5 сфер жизни россиян, которые вызывают у них наибольшую тревогу. В этом списке новостная повестка (16 процентов) уступает только здоровью (23 процента) и вопросам финансов (17 процентов). На четвертом и пятом месте — семья (15 процентов) и карьера (7 процентов).

Чуть более половины россиян (55 процентов) знают как побороть тревогу. Из них 25 процентов россиян справиться с тревожными мыслями помогают компьютерные и настольные игры, сон (21 процент) и прогулки (20 процентов). Также чтобы отвлечься от тревоги россияне используют сериалы и фильмы (17 процентов), музыку и подкасты (15 процентов), книги (14 процентов), контакт с животными (13 процентов), вкусную еду (11 процентов), ручной труд (11 процентов) и секс (10 процентов). Реже — теплую ванну или массаж (8 процентов), спорт (7 процентов), консультации с психологом (7 процентов), шопинг (7 процентов).

В опросе приняли участие более 1200 граждан России по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.

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Денис Савосин
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