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12:08, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

В Китае заявили о желании США продлить конфликт России и Украины

Global Times заявила о желании США продлить конфликт на Украине для ослабления России

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена заинтересована в продлении украинского конфликта для ослабления России и Европы. Такое мнение выразили колумнисты китайского издания Global Times.

Авторы считают, что республиканцы намеренно заявили о сокращении объемов поддержки Украины перед промежуточными выборами в США. По их мнению, потенциальные переговоры между Киевом и Москвой могут провалиться из-за вмешательства Белого дома, а Европа будет вынуждена увеличивать количество помощи Украине, несмотря на экономический и энергетический кризис.

Цель США состоит в том, чтобы конфликт длился бесконечно, считают колумнисты Global Times. По мнению авторов, Вашингтон намерен пожертвовать Украиной, чтобы можно было разрушить и Россию, и Европу. «Международное сообщество должно избавиться от иллюзий по поводу любых шагов США, которые якобы способствуют миру», — заявили обозреватели издания.

При этом колумнисты обратили внимание на материал газеты Washington Post, которая со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией. В то же время американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила, что советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент Владимир Путин, таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Олег Давыдов
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