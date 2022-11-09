России предсказали значительное сокращение добычи нефти

Центр развития энергетики: Россия в декабре может снизить добычу нефти на 14 процентов

Россия в декабре может сократить добычу нефти на 1,5-1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня июня-октября (до девяти миллионов баррелей в сутки), предсказывают аналитики Центра развития энергетики.

Снижение может составить 14 процентов. По мнению экспертов, это приведет к значительному росту цен на нефть на мировом рынке, учитывая решение ОПЕК+ сократить добычу с ноября.

«С ноября добыча начнет сокращаться из-за сезонного снижения переработки и эмбарго ЕС на российскую нефть (вступает в силу 5 декабря). Мы полагаем, что объем поставляемой в Европу нефти не удастся быстро перенаправить на другие рынки из-за введения Западом ограничений на страхование российских нефтяных грузов в рамках "потолка цены"», — отметили аналитики. Они добавили, что экспорт нефти из России в сентябре снизился на 3,6 процента, до 4,75 миллиона баррелей в сутки.

Эксперты также дали прогноз по рынку газа. «Европу ожидает самая сложная зима со времен Второй мировой войны, однако

благодаря высоким запасам в ПХГ у государств ЕС есть шанс пройти ее без применения масштабных отключений промышленности или директивного распределения газа», — отмечается в докладе.

Ранее стало известно, что экспорт российской нефти морским путем взлетел до рекордных значений за последние пять месяцев. Это связано со скорым вступлением в силу запрета на такие поставки со стороны Евросоюза.