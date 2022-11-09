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18:09, 9 ноября 2022Культура

Продюсера «Клиники» обвинили в насилии

Две женщины обвинили продюсера «Клиники» Эрика Вейнберга в насилии

Фото: Robyn Beck / AP

Две женщины обвинили продюсера и сценариста сериала «Клиника» Эрика Вейнберга в насилии. Об этом сообщает Los Angeles Times.

В своих исках предполагаемые жертвы требуют возмещения ущерба за сексуальное насилие, побои, умышленное причинение эмоционального стресса и халатность. Одна из обвинительниц также намерена получить компенсацию за домогательства.

Она утверждает, что в 2019 году Вейнберг пригласил ее в свой дом в Лос-Анджелесе. Он заказал ей фотосессию и пообещал помочь с модельной карьерой, а затем изнасиловал. По словам женщины, кинематографист не давал ей уйти, пока она не пообещала, что не обратится в полицию после случившегося. Предполагаемая жертва подчеркнула, что у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), что делает ее более уязвимой «для таких людей, как Вейнберг».

Другая обвинительница рассказала, что в 2019 году Вейнберг заманил ее в свой дом обманным путем — она думала, что идет к молодому человеку из приложения для знакомств. Утверждается, что продюсер изнасиловал женщину и принудил к оральному сексу.

Сам Вейнберг свою вину не признал.

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Марина Погосян
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