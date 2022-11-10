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16:48, 10 ноября 2022Россия

В Госдуме назвали мифом «эпоху застоя» при Брежневе

Депутат Госдумы Гаврилов назвал мифом «эпоху застоя» при Брежневе

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

«Эпоха застоя», которая якобы была при лидере СССР Леониде Брежневе, на самом деле миф. Такое мнение выразил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, комментируя 40-летнюю годовщину смерти политика. Слова парламентария приводит News.ru.

«Когда некоторые либералы называют эпоху Брежнева "эпохой застоя", ссылаясь, например, на неудовлетворенность потребительского спроса, хочется ответить на это, что во времена Брежнева домашние холодильники были полны. В то время люди много читали, а не смотрели YouTube», — сказал депутат.

Гаврилов продолжил, что в те времена активно развивались отечественный автопром, искусство и творчество. В этих сферах появилось множество выдающихся деятелей, отметил он. По мнению депутата, после перестройки равных по масштабу изменений в стране не появлялось, а после смерти Брежнева СССР столкнули на путь в тупик.

Ранее медик Дмитрий заявил в интервью «Ленте.ру», что во времена Брежнева в стране процветало пьянство, а также настало время дефицита товаров, так как «всегда чего-то не хватало».

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Никита Абрамов
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