Влияние решений Брежнева на современную Россию оценили
Сегодня люди работают на заводах, построенных при генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, говоря о наследии политика. Но в целом его подход к управлению был ошибочным, считает депутат. В разговоре с «Лентой.ру» депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда оценили влияние решений Брежнева на современную Россию.
При Брежневе осуществлялось масштабное развитие производительных сил
«Сегодня люди работают на предприятиях, построенных Брежневым. Хотя большинство таких предприятий было уничтожено. И живут в городах, которые были спроектированы при Брежневе. Если спросить у людей, квартиры в каких домах лучше, то скажут — сталинки и брежневки», — сообщил Делягин.
При этом депутат убежден, что подход Брежнева к управлению был ошибочным. «То, что часть созданных им заводов потом были уничтожены, — это след его политики, когда человек живет сам и дает жить другим — это путь в могилу. В личном отношении он был крайне добросовестным человеком», — добавил он.
Влияние на политику
Решения Брежнева уже не влияют на современную политику России, считает первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
Все его решения остались в прошлом. Страна и мир поменялись. Мы живем уже в совершенно других условиях
«Когда во главе государства стоял Брежнев, был спокойный период жизни. Была война в Афганистане, но обычный народ она не затрагивала. На самом деле это был стабильный период развития нашей страны, несмотря на то, что его назвали застоем», — считает Джабаров.
Сенатор убежден, что Брежнев много сделал для Советского Союза, однако сегодня его решения не влияют на современную политику.
Такого же мнения придерживается и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Он поделился с «Лентой.ру», что считает Брежнева осторожным человеком.
На мой взгляд, сегодня его решения особо не влияют на политику
«Брежнев ничего не сделал конфликтного для нынешнего времени — республики не передавал, границы не перекраивал. В принципе, считаю его человеком осторожным, который действовал по принципу: лучше не навредить», — сообщил он.
Цеков отметил, что в вопросах гонки вооружений Леонид Брежнев сгладил ситуацию и пошел на определенные договоренности.
«Даже его решение о вводе российских войск в Афганистан в перспективе не сделало из народа Афганистана врагов России. Они к нам очень хорошо относятся», — заключил сенатор.
10 ноября 1982 года, ровно 40 лет назад, на госдаче в Подмосковье скончался Леонид Брежнев — генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Президиума Верховного Совета СССР.
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