Влияние решений Брежнева на современную Россию оценили

Депутаты и сенаторы высказались о влиянии решений Брежнева на современную Россию

Сегодня люди работают на заводах, построенных при генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, говоря о наследии политика. Но в целом его подход к управлению был ошибочным, считает депутат. В разговоре с «Лентой.ру» депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда оценили влияние решений Брежнева на современную Россию.

При Брежневе осуществлялось масштабное развитие производительных сил Михаил Делягин депутат Госдумы

«Сегодня люди работают на предприятиях, построенных Брежневым. Хотя большинство таких предприятий было уничтожено. И живут в городах, которые были спроектированы при Брежневе. Если спросить у людей, квартиры в каких домах лучше, то скажут — сталинки и брежневки», — сообщил Делягин.

При этом депутат убежден, что подход Брежнева к управлению был ошибочным. «То, что часть созданных им заводов потом были уничтожены, — это след его политики, когда человек живет сам и дает жить другим — это путь в могилу. В личном отношении он был крайне добросовестным человеком», — добавил он.

Влияние на политику

Решения Брежнева уже не влияют на современную политику России, считает первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Все его решения остались в прошлом. Страна и мир поменялись. Мы живем уже в совершенно других условиях Владимир Джабаров сенатор Совфеда

«Когда во главе государства стоял Брежнев, был спокойный период жизни. Была война в Афганистане, но обычный народ она не затрагивала. На самом деле это был стабильный период развития нашей страны, несмотря на то, что его назвали застоем», — считает Джабаров.

Сенатор убежден, что Брежнев много сделал для Советского Союза, однако сегодня его решения не влияют на современную политику.

Такого же мнения придерживается и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Он поделился с «Лентой.ру», что считает Брежнева осторожным человеком.

На мой взгляд, сегодня его решения особо не влияют на политику Сергей Цеков сенатор Совфеда

«Брежнев ничего не сделал конфликтного для нынешнего времени — республики не передавал, границы не перекраивал. В принципе, считаю его человеком осторожным, который действовал по принципу: лучше не навредить», — сообщил он.

Цеков отметил, что в вопросах гонки вооружений Леонид Брежнев сгладил ситуацию и пошел на определенные договоренности.

«Даже его решение о вводе российских войск в Афганистан в перспективе не сделало из народа Афганистана врагов России. Они к нам очень хорошо относятся», — заключил сенатор.

10 ноября 1982 года, ровно 40 лет назад, на госдаче в Подмосковье скончался Леонид Брежнев — генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Брежнев руководил страной в течение 18 лет. Многие всерьез считали, что ему нет и не может быть альтернативы. Какой на самом деле была противоречивая эпоха «дорогого и любимого» Леонида Ильича, длившаяся «бесконечные» 18 лет, и почему люди сейчас ностальгируют по ней — в материале «Ленты.ру»