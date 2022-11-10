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14:27, 10 ноября 2022Россия

Госдума одобрила законопроект о 10 годах колонии для коллекторов за угрозы

Госдума одобрила в I чтении законопроект о 10 годах колонии для коллекторов за угрозы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект введении наказания сроком до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает РИА Новости.

Инициатива вводит уголовную ответственность за применение насилия, уничтожение или повреждение имущества, с угрозу их применения, а также за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, при возврате его просроченной задолженности.

Лица, совершившие подобные действия, будут наказываться штрафом от 300 тысяч до полумиллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет.

В качестве альтернативного наказания предусмотрены принудительные работы продолжительностью до пяти лет, а также лишение свободы на такой же срок. Если же преступление будет совершено организованной группой, то срок тюремного наказания возрастет до 10 лет, говорится в документе.

С 1 января 2024 года Минюст запретит коллекторам выдавать роботов за человека при обзвоне должников. Ведомство намерено обязать банки и микрофинансовые организации указывать должникам при обзвоне, кто с ними беседует.

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Игорь Дмитров
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