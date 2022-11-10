Греф сообщил о возвращении объема выдачи кредитов Сбера на докризисный уровень

Греф сообщил, что объем выдачи кредитов Сбера вернулся на докризисный уровень

Ежемесячный объем выдачи кредитов Сбербанка вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года. Об этом журналистам сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на форуме Finopolis.

«Во втором полугодии мы видим стабилизацию уровня риска, а расходы на резервы по совокупному кредитному портфелю возвращаются на докризисный уровень (COR 1,09 процента за последние четыре месяца)», — рассказал он.

Греф также подчеркнул, что кредитной организации удалось добиться стабилизации качества кредитного портфеля, несмотря на все вызовы текущего периода. Так, доля просроченной задолженности по кредитам юридическим и физическим лицам оказалась ниже уровня конца прошлого года (2,2 процента от портфеля).

8 ноября стало известно, что портфель потребительских кредитов в Сбере достиг 3,37 триллиона рублей. Только за десять месяцев этого года банк выдал таких кредитов почти на 1,6 триллиона рублей. Причем в третьем квартале 2022 года — в 2,6 раза больше, чем во втором.

