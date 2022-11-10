Французский энергогигант успешно преодолел перебои с поставками газа из России

Engie сообщила об успешном преодолении перебоев с поставками газа из России

Французская компания Engie сумела успешно преодолеть перебои с поставками газа из России. Об этом следует из отчета энергогиганта за девять месяцев текущего года.

«Engie справилась со значительными перебоями в поставках газа из России без последствий для физических поставок. На зиму 2022-2023 года это удалось сделать за счет комбинации особенностей портфеля, оптимизации гибких условий долгосрочных газовых контрактов, приобретения дополнительных объемов газа по новым контратакам и сжиженного природного газа: Engie смягчила риски по объемам, ранее приобретавшимся у "Газпрома"», — говорится в сообщении.

Компания уверена, что сможет сглаживать последствия замещения российского импорта и будущей зимой 2023-2024 года благодаря новым поставщикам и ожидаемому сокращению потребления. Также она сумеет добиться необходимого уровня запасов в хранилищах.

За отчетный период компании удалось добиться выручки в 69,3 миллиарда евро. Прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составила 10,7 миллиарда евро. Подчеркнув свою ключевую роль в энергетическом секторе в Европе, компания отметила, что во Франции хранилища заполнены сейчас практически на 100 процентов. Глава энергетического концерна Жан-Пьер Кламадье еще в конце сентября отмечал, что страна подготовилась к предстоящей зиме лучше, чем предполагала три-четыре месяца назад.