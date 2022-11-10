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19:48, 10 ноября 2022Экономика

Поступление российского газа в Италию снизилось

Объемы поступающего в Италию российского газа сократились на 42,5 процента
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Snam / Reuters

Объемы российского газа, поступающие в Италию через пункт в Тарвизио, за первые девять месяцев текущего года снизились на 42,5 процента, до 12,45 миллиарда кубометров. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на данные обслуживающей энергетические сети итальянской компании Snam.

При этом поставки из Алжира выросли на 13,3 процента, до 17,33 миллиарда кубометров. Также увеличился импорт из Азербайджана (+ 75,8 процента, до 7,7 миллиарда кубометров), а импорт из Северной Европы вырос на 382,4 процента, до 6,32 миллиарда кубометров.

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Как говорил ранее глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци, страна сумела более чем в четыре раза сократить импорт российского газа. «Россия в этом году еще поставляет [в Европу] 7-9 процентов [газа], но если мы вспомним, что раньше она поставляла Европе 150-180 миллиардов кубометров газ в год, то сейчас на Север Европы поставок нет, а нам она дает 7 миллиардов в год», — рассказывал он.

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Платон Щукин
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