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18:00, 10 ноября 2022Культура

Сыгравший Ельцина актер рассказал о кастинге в сериал «Корона»

Сыгравший в «Короне» актер Котенев: для кастинга я изобразил пародийного Ельцина

Фото: группа «Кинопоиск» во «ВКонтакте»

Сыгравший бывшего президента России Бориса Ельцина в сериале «Корона» актер Анатолий Котенев рассказал, что его утвердили после первых проб. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился тем, как проходил кастинг в сериал.

«Когда мне предложили [принять участие в кастинге], я отправил пародию на Ельцина. Сделал голос, как у него. Жена сама снимала пробы на телефон, а я его изображал. Хотя это плохое слово, надо не изображать, а надо жить, тем не менее я изобразил пародийного Ельцина», — поделился Котенев.

После этого пришло предложение провести конференцию с режиссером и переводчицей, рассказал актер.

Насколько мне известно, после проб со мной режиссер сказал кастинг-директору, что Ельцин есть, больше не ищем

Анатолий Котеневактер

«Сразу утвердили. Это было очень приятно. До этого было несколько кандидатов, но они не устраивали режиссера», — сообщил Котенев.

Ранее стало известно, что аудитория сериала «Корона», посвященного истории современной британской королевской семьи, увеличилась более чем на 800 процентов после смерти Елизаветы II.

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Алена Шевченко
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