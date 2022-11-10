Жители российских мегаполисов массово захотели переехать в европейскую страну

Spain-Real.Estate: интерес россиян из мегаполисов к переезду в Испанию возрос вдвое

В октябре-ноябре 2022 года жители российских мегаполисов массово захотели переехать в Испанию — число связанных с релокацией в европейскую страну запросов выросло более чем в два раза по сравнению с весенними показателями. Такие данные приводят аналитики портала Spain-Real.Estate, текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, спрос россиян из крупных городов на переезд в Испанию вырос на 113,71 процента относительно мая-июня. При этом сильнее всего число обращений увеличилось в Екатеринбурге — на 354,4 процента по сравнению с весной. Однако среди всех запросов из 16 крупнейших городов России на долю жителей столицы Урала приходится 2,8 процента.

Более чем в четыре раза спрос на релокацию в Испанию вырос в Ростове-на-Дону — там количество обращений увеличилось на 320 процентов относительно мая-июня. Замыкает топ-три по динамике интереса к переезду в европейскую страну Нижний Новгород, откуда поступило на 151,6 процента больше запросов.

При этом лидером по общему числу обращений по прежнему остается Москва — из российской столицы поступает около 60 процентов запросов, связанных с релокацией в Испанию. При этом с лета число заинтересованных в смене места жительства москвичей выросло на 121,5 процента.

Ранее специалисты портала выяснили, что в сентябре 2022 года россияне потеряли интерес к покупке жилья в Испании — число запросов снизилось на 39,32 процента по сравнению с тем же месяцем в 2021-м.