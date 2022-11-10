Глава приграничного региона сообщил об обстреле сразу нескольких сел ВСУ

Гладков: шесть приграничных сел Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Сразу несколько сел в Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, при обстреле никто из жителей региона не пострадал, однако возникли перебои с электроснабжением.

«Есть повреждение подстанции. Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьевка, Петровка и Ровенек», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в восьми регионах — на территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. А в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.