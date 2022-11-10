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12:00, 10 ноября 2022Экономика

Состояние богатейших миллиардеров Китая рухнуло на 40 процентов

Forbes: состояние богатейших миллиардеров Китая рухнуло почти на 40 процентов за год

Фото: Shutterstock

Совокупное состояние 100 богатейших миллиардеров Китая за год рухнуло больше чем на 570 миллиардов долларов или почти на 40 процентов, пишет Forbes.

Теперь их суммарный капитал составляет 907,1 миллиарда долларов. В прошлом году показатель был 1,48 триллиона долларов. Падение стало самым значительным больше чем за 20 лет, с момента, когда Forbes USA начал отслеживать показатели.

Состояние увеличилось только у двух бизнесменов, при этом 79 миллиардеров стали беднее. Издание отмечает, что это произошло на фоне давления властей на IT-сферу, локдаунов, замедления экономического роста и падения юаня к доллару на 12 процентов. Например, капитал главы Xiaomi Лэй Цзюня снизился больше чем вдвое — с 17,9 до 7,6 миллиарда долларов.

Основатель компании-производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань является самым богатым человеком Китая. Его капитал оценивается в 455 миллиардов юаней (около 65 миллиардов долларов). Предприниматель за год увеличил свое состояние примерно на 65 миллиардов юаней.

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Платон Щукин
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