Маску предрекли противостояние с либералами США

Политолог Ордуханян заявил, что Маска ждет долгое противостояние с либералами США

После призыва в социальной сети Twitter голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс, предпринимателя Илона Маска ждет долгое противостояние с либералами США. Несмотря на то что формально отобрать у Маска соцсеть невозможно, он может быть вынужден ее продать. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Не думаю, что Маск действует непосредственно в чьих-то интересах, но он уже достаточно четко обозначил свою позицию, призвав голосовать за республиканцев. И на это ему обязательно ответят, — считает политолог. — В принципе, в истории Штатов уже было много примеров, когда представители крупного капитала вмешивались в политический процесс, теперь пришла очередь Маска. Но так как демократы удерживают большинство Сената, на предпринимателе обязательно отыграются».

Политолог считает, что несмотря на довольно громкие политические заявления Маска побуждения у него самые гуманистические: он действительно пытается бороться за свободный обмен информацией. Ордуханян также уверен, что у предпринимателя есть высокопоставленные единомышленники, но добиться своих целей им все равно не дадут.

Вероятно, будет использован тот же комплекс мер, что и в случае с экс-президентом Дональдом Трампом: это и налоговые проверки, и перетряхивание грязного белья, и обвинения в расизме, и дальше по списку. Остается только надеяться на то, что он к этому готов Рафаэль Ордуханян политолог

Ордуханян также добавил, что формально отобрать Twitter у Маска невозможно. Но вполне вероятно, что его могут вынудить пойти на продажу социальной сети.

«Может появиться куча меньшинств, которых Маск якобы как-то оскорбил, начнутся судебные процессы. Его могут просто загнать в ситуацию, когда он будет вынужден продать Twitter или по крайней мере уменьшить свое в нем участие. Он разворошил муравейник», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент США Джо Байден в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил о необходимости проверить сотрудничество американского предпринимателя Илона Маска с другими странами. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет», — сказал он.