Бикини-модель достала аллигатора из желудка огромного питона

Daily Mail: модель Рози Мур извлекла аллигатора из желудка огромного питона

Бикини-модель и ученая из американского штата Флорида достала полутораметрового аллигатора из желудка огромного питона. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

26-летняя Рози Мур опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой видно, как она в лаборатории вместе с командой ученых извлекает аллигатора из желудка огромного темного тигрового питона. Женщина подчеркнула, что ставшее вирусным видео подсвечивает огромную проблему присутствия питонов как инвазивного вида в Национальном парке Эверглейдс. Эти змеи охотятся на млекопитающих и небольших рептилий.

Мур пояснила, что специалисты изловили пятиметрового питона и подвергли его эвтаназии, в соответствии с требованиями штата. После этого питона принесли в лабораторию и провели ему вскрытие. «Они вызвали нас и сказали, что у него в желудке крупный объект. Мы предположили, что это или олень, или аллигатор», — отметила она.

Мур рассказала, что впервые видела питона, который проглотил такую крупную добычу. Ученая, которая специализируется в пространственных технологиях и взаимодействии человека с окружающей средой, пояснила, что осведомленность людей о проблеме возросла благодаря множеству факторов, в частности, более широкому освещению, соцсетям. Но и популяция темных тигровых питонов значительно увеличилась. Питоны быстро размножаются и способны маскироваться под окружающую среду, из-за чего невозможно достоверно определить, где они и сколько их.

Помимо основной работы, Мур работает бикини-моделью. Она начала заниматься этим около двух-трех лет назад как фрилансер по выходным и в свободные вечера. На ее странице в соцсетях более 16 тысяч подписчиков. Американка заявила, что важно ломать стереотип о женщине, которая работает в области геофизических исследований, где женщины составляют всего 30 процентов от всех сотрудников сферы. «В СМИ женщин-ученых часто представляют как стеснительных девушек со странностями. Я думаю, молодым женщинам важно видеть, что быть ученым — это круто. В этом смысле, думаю, я делаю правильную работу, показывая обе стороны моей жизни, сохраняя женственные черты и при этом не теряя способности снарядить оборудование для полевых исследований и испачкаться в грязи ради сбора данных», — сказала Мур.

Хотя Флорида пытается избавиться от питонов, их защищает закон о жестоком обращении с животными, поэтому охотники должны быть способны доказать, что они убивают животных гуманно.

Тигровые питоны случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида. За убитых змей выплачивается денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в провинции Джамби, Индонезия, семиметровый питон съел 54-летнюю женщину. В момент нападения змеи женщина находилась на плантации и собирала каучук.