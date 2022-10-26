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14:29, 26 октября 2022Из жизни

Семиметровый питон проглотил женщину

В Индонезии в брюхе семиметрового питона нашли проглоченную женщину

Фото: PxHere

В провинции Джамби, Индонезия, семиметровый питон съел 54-летнюю женщину. Об этом сообщает The Mirror.

В момент нападения змеи женщина находилась на плантации и собирала каучук. Вечером она не вернулась домой, и ее обеспокоенная семья начала поиски. Спустя два дня в окрестностях нашли огромного питона с раздувшимся животом. Когда его брюхо распороли, внутри нашли тело пропавшей.

Анто, глава деревни, в которой жила женщина, предположил, что питон напал на нее, а затем обвил и начал душить. Когда женщина умерла, змея проглотила ее. «Теперь жители деревни опасаются, что в лесу водятся и более крупные змеи», — добавил Анто.

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В Индонезии встречаются сетчатые питоны, которые считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров. Змеи атакуют из засады, обвивая жертву и сдавливая ее, пока она не перестанет дышать, а после заглатывают ее целиком.

Ранее сообщалось, что в Индии огромный питон проглотил козленка и залез в школьный автобус, где устроился отдыхать.

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Алиса Удовик
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