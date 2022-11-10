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10:32, 10 ноября 2022Ценности

Кара Делевинь с осветленными бровями прошлась на показе бренда белья Рианны

Модель Кара Делевинь в черном нижнем белье приняла участие в показе бренда Savage x Fenty

Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Британская модель Кара Делевинь приняла участие в показе бренда нижнего белья Savage x Fenty, принадлежащего американской поп-исполнительнице Рианне. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость прошлась по подиуму в комплекте из блестящей ткани черного цвета в сочетании с поясом для чулок. В качестве аксессуаров она выбрала крупные серьги в виде цветков с зелеными камнями, а на лицо манекенщицы нанесли яркий макияж в стиле smoky eyes. На размещенным кадрах видно, что волосы участницы шоу заплели в косы, а брови при этом осветлили.

Среди участников дефиле заметили и таких звезд, как Ирина Шейк, Джоан Смоллс, Лара Стоун, а также Прешес Ли, Лилли Сингх, Белла Порч, Рики Томпсон и других именитых личностей.

В сентябре мировые СМИ опубликовали фото, на которых Кара Делевинь запечатлена в грязных носках и футболке с изображением Бритни Спирс, и спортивные штаны. При этом она была без обуви и с растрепанными волосами. Сообщалось, что Делевинь вернулась с фестиваля Burning man, который ежегодно проводится в штате Невада. За несколько дней пребывания в пустыне Блэк-Рок она ни разу не поела и не приняла душ.

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Майя Пономаренко
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