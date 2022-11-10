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09:21, 10 ноября 2022Путешествия

Летевший из Иркутска самолет сломал крыло при посадке из-за ошибки пилотов

Летевший из Иркутска российский самолет сломал крыло при посадке в Усть-Куте

Фото: Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска в Усть-Кут, сломал крыло при посадке в аэропорту назначения из-за ошибки пилотов. Информация об этом появилась в Telegram-канале Babr Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2022 года, однако причина стала известна только сейчас. «17 августа их Ан-24 летел из Иркутска. Погода оставляла желать лучшего: сильный ветер, ливень, дымка и облачность, — говорится в публикации. — Судя по разговору летчиков, воздушное судно они пытались посадить два раза: в первый опустились слишком низко (на 60 метров при допустимых 110), во второй — зацепились левой частью за землю, выкатившись за обочину полосы».

После жесткой посадки у лайнера сломались крыло и передняя опора шасси. 44 пассажира и четыре члена экипажа не пострадали.

Ранее стало известно, что отечественные воздушные лайнеры стали чаще сталкиваться с птицами. Так, за прошедшие девять месяцев 2022 года было зафиксировано 918 случаев, что на 12 процентов больше, чем среднее значение за аналогичные периоды последних семи лет (с 2015 по 2021 год показатель равнялся 820).

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Валентина Процкова
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