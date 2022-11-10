Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:10, 10 ноября 2022Бывший СССР

Мэр Таллина возмутился статусу врага из-за защиты русского языка

Мэр Таллина: политики Эстонии относят защитников русского языка к врагам

Фото: Mari Mur / Unsplash

Многие политики Эстонии буквально присваивают статус врага тем, кто выступает за школьное образование на русском языке, считает мэр Таллина Михаил Кылварт. Цитату приводит ТАСС.

«Если ты выступаешь в защиту русских школ, в защиту русского языка, то ты очень быстро переходишь в ранг врага... Общий фон нагнетания обстановки сейчас используется для того, чтобы [образовательными] инициативами максимально привлечь внимание и нарастить политический потенциал», — уверен политик.

Так он прокомментировал инициативы о переходе образования на эстонский язык. Кылварт полагает, что так было всегда, однако проблемы обострились после начала боев на Украине.

В 2024 году в детских садах, первом и четвертом классах Эстонии начнется переход к образованию на эстонском языке. К 2030 году на нем должна работать вся образовательная система.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
По делу о госизмене арестовали 21-летнего российского студента
Греция обвинила Турцию в зарабатывании денег на российских туристах
В США рассказали об аварии на построенном в 2019 году корабле Wichita
Юрист посоветовал обладателю самого крупного джекпота в мире залечь на дно
Бельгийский политик предложил разделить Украину вместо России
Российский бизнесмен годами избивал и морил голодом собственного ребенка
США отработали ракетный удар по России из Арктики
Военком ответил критиковавшим снабжение родственникам российских мобилизованных
Порнозвезда Беркова высказалась о своем «проклятье» на фоне смерти бывшего мужа
Застрелившего двоих незнакомцев россиянина приговорили к 25 годам колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.