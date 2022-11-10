Мэр Таллина возмутился статусу врага из-за защиты русского языка

Мэр Таллина: политики Эстонии относят защитников русского языка к врагам

Многие политики Эстонии буквально присваивают статус врага тем, кто выступает за школьное образование на русском языке, считает мэр Таллина Михаил Кылварт. Цитату приводит ТАСС.

«Если ты выступаешь в защиту русских школ, в защиту русского языка, то ты очень быстро переходишь в ранг врага... Общий фон нагнетания обстановки сейчас используется для того, чтобы [образовательными] инициативами максимально привлечь внимание и нарастить политический потенциал», — уверен политик.

Так он прокомментировал инициативы о переходе образования на эстонский язык. Кылварт полагает, что так было всегда, однако проблемы обострились после начала боев на Украине.

В 2024 году в детских садах, первом и четвертом классах Эстонии начнется переход к образованию на эстонском языке. К 2030 году на нем должна работать вся образовательная система.