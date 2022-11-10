В США предложили последовать примеру Австрии для достижения мира на Украине

В США заявили, что мира на Украине можно достичь демилитаризацией по примеру Австрии

Достичь мира на Украине можно благодаря демилитаризации страны, как, например, это сделала Австрии во время холодной войны на условии соглашения между СССР, США, Великобритании и Франции. С таким предложением выступил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк, пишет РИА Новости.

«Идеальным примером мира на Украине могло бы стать то же, что было сделано во время холодной войны, когда было соглашение между Советским Союзом и союзными силами Соединенных Штатов, Великобритании и Франции — они все договорились демилитаризовать Австрию», — рассказал политик.

По словам Блэка, во второй половине ХХ века иностранные войска были выведены с территории Австрии взамен на полный нейтральный статус и запрет на размещение у себя военных других государств. Бывший сенатор также отметил, что хотел бы видеть от европейцев более сильной самостоятельной позиции по отношению к Украине.

Ранее стало известно, что Россия и Украина могут заключить перемирие на зимний период, поскольку это будет отвечать военным целям обеих сторон. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки (США) Майкл Киммейдж. Специалист предположил, что на данном этапе Украина и Россия очень далеки от соглашения об условиях будущего мира. По его словам, Москва навряд ли откажется от новых территорий, а Киев не откажется от заявленной цели по возвращению к границам даже не до февраля 2022 года, а до 2014 года.