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14:55, 10 ноября 2022Мир

Швеция не нашла ответственного за взрывы на «Северных потоках»

Глава МИД Швеции: правительству неизвестен ответственный за взрывы на «Северных потоках»

Фото: Michael Sohn / AP

Стокгольм не нашел ответственного за взрывы на газопроводе «Северный поток», заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем. Его слова приводит РИА Новости.

«На данный момент мы не знаем, кто ответственен за эти взрывы. Мы не исключаем никаких сценариев. Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность», — сказал сотрудник правительства.

Также известно, что прокуратура и служба разведки считают произошедшее диверсией.

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Анастасия Заикина
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