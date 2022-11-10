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16:21, 10 ноября 2022Путешествия

Раскрыты последствия вступления балканских стран в Шенгенскую зону для россиян

АТОР: вступление Болгарии и Хорватии в Шенгенскую зону отразится на поездках россиян

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Российским туристам придется сдавать биометрические данные при поездках в Болгарию, Хорватию и Румынию в случае вступления стран в Шенгенскую зону. Последствия вероятного присоединения государств к Шенгену раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в указанной ситуации страны автоматически подключатся к шенгенской визовой системе, и это отразится на поездках россиян. Поэтому, поясняют эксперты, если российскому туристу аннулируют визу, выданную ранее другим государством-членом соглашения, у балканских стран появится право отказать ему в получении своих въездных документов.

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При этом специалисты отмечают, что процесс вступления балканских стран в Шенген может затянуться. Сначала будет определенный переходный период, который обычно длится несколько месяцев.

По данным АТОР, указанные государства также могут сохранить действие национальных виз, выданных ранее, либо продолжат их выдачу в первые месяцы 2023 года. «В чем можно быть уверенным, так это в сумме визового сбора: он останется прежним — 80 евро для взрослых, 40 евро — для детей», — добавили в ассоциации.

Совет Европейского союза будет принимать решение по поводу включения в Шенгенское пространство трех балканских стран 8 и 9 декабря. Западные эксперты полагают, что оно будет положительным.

Ранее в октябре сообщалось, что власти Болгарии ужесточили правила получения туристических мультивиз для российских туристов. По данным АТОР, теперь для их оформления россияне должны иметь в действующем или закончившемся загранпаспорте либо ранее выданную болгарскую визу, либо шенген.

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Фариза Бацазова
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