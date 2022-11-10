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04:32, 10 ноября 2022Экономика

Британцам дали совет для экономии электричества

Telegraph: британцам посоветовали закрывать на ночь шторы для экономии электричества

Фото: Kirby Lee / Reuters

Председатель государственного Комитета по изменению климата Великобритании Джон Гаммер посоветовал британцам закрывать на ночь шторы и утеплять окна, чтобы сохранить тепло в доме и не переплачивать за электроэнергию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Гаммер направил письмо министру финансов Джереми Ханту, в котором призвал запустить общественную кампанию по информированию жителей Британии о способах сокращения расходов на электроэнергию.

Отмечается, что Гаммер предложил продвигать идею теплоизоляции емкостей для хранения воды, а также снижения температуры воды, которая поступает в сеть установленного в доме котла. По подсчетам комитета по изменению климата, такие шаги помогли бы сэкономить Минфину 34 миллиона фунтов стерлингов на мерах энергетической поддержки населения.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал жителей страны экономить газ в связи со снижением его уровня в хранилищах. «Газа у нас запасено много, но зима может длиться долго», — предупредил Мюллер. По его словам, чтобы избежать нехватки сырья, необходимо экономить газ, создавать терминалы СПГ и защищать инфраструктуру.

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Марина Совина
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