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04:55, 11 ноября 2022Экономика

Россиян предупредили о подорожании одного продукта

Профессор ГУУ Сорокина допустила подорожание говядины в 2023 году из-за спада импорта

Фото: Unsplash

Профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина заявила, что в 2023 году может подорожать один вид мяса. Об этом она заявила в беседе с агентством «Прайм».

Сорокина допустила значительное подорожание говядины в 2023 году. При этом стоимость свинины и мяса птицы изменится меньше, предупредила она россиян. Эксперт объяснила, что Россия обеспечивает только 80 процентов потребления говядины. Поэтому спад или подорожание импорта повлечет за собой подорожание самого продукта.

Разрешение Минсельхоза импортировать в страну говядину с нулевой пошлиной, в результате чего отечественные потребители вместо поставок на внутренний рынок выбрали экспорт на Восток.

Ранее Россиян предупредили о подорожании оливкового масла. Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников допустил, что оно вырастет в цене из-за засухи в Испании.

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Марина Совина
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