Бородина показала лицо без фильтров и ответила на критику «нелепой» прически

Телеведущая Ксения Бородина с двумя пучками на голове показала лицо без фильтров

Российская телеведущая Ксения Бородина показала внешность без фильтров и ответила на критику хейтеров в сети по поводу ее «нелепой» прически. Соответствующие видео и фото появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость опубликовала снимок из гримерной комнаты, на котором, по ее словам, она запечатлена без инструментов ретуши. Волосы ее собраны в два пучка. «Все, как вы любите, — без фильтра. Хотя сто раз говорила: на телеке фильтра нет!» — заявила она.

В следующем видео Бородина рассказала, что в начале работы на телешоу «Дом-2» гримеры всегда делали ей прически, в том числе плели косы. Однако в повседневной жизни она старается избегать их, предпочитая распущенные волосы.

Одна из подписчиц раскритиковала прическу телезвезды, отметив, что она смотрится нелепо. «Хорошо, завтра пойду в парикмахерскую с этими фото», — ответила Бородина, разместив два снимка с изображением женщин со стрижкой пикси.

Ранее Ксения Бородина показала лицо без фильтров и назвала хейтеров недовольными своей внешностью людьми. «На тему внешности меня сложно сломать мнением. Я вижу каждый день себя в зеркале, и если что не так — я сама это увижу!» — заявила она.