Российские полицейские задержали девятиклассника с наркотиком во рту

В Подмосковье полицейские задержали школьника, спрятавшего наркотик во рту по просьбе отца

В подмосковном Серпухове полицейские задержали девятиклассника с наркотическим веществом во рту. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, подросток пришел к отцу, который проводил время с друзьями. Там взрослые захотели попробовать запрещенные вещества и написали своему знакомому. Они перевели ему деньги и получили место закладки. Отец решил взять с собой сына. Вскоре тайник был найден и родитель попросил мальчика спрятать наркотик. Школьник положил пакет в рот.

Когда они возвращались обратно на автомобиле, их остановили сотрудники ГИБДД. Несовершеннолетний вышел из машины и надеялся избавиться от улики, но выплюнул ее на капот машины на глазах у правоохранителей. Всех участников задержали и отвезли в отделение полиции.