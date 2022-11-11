Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:46, 11 ноября 2022Силовые структуры

Российские полицейские задержали девятиклассника с наркотиком во рту

В Подмосковье полицейские задержали школьника, спрятавшего наркотик во рту по просьбе отца

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В подмосковном Серпухове полицейские задержали девятиклассника с наркотическим веществом во рту. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, подросток пришел к отцу, который проводил время с друзьями. Там взрослые захотели попробовать запрещенные вещества и написали своему знакомому. Они перевели ему деньги и получили место закладки. Отец решил взять с собой сына. Вскоре тайник был найден и родитель попросил мальчика спрятать наркотик. Школьник положил пакет в рот.

Когда они возвращались обратно на автомобиле, их остановили сотрудники ГИБДД. Несовершеннолетний вышел из машины и надеялся избавиться от улики, но выплюнул ее на капот машины на глазах у правоохранителей. Всех участников задержали и отвезли в отделение полиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Британец признался в шпионаже в пользу России
Американец подсыпал беременной жене таблетки для аборта
Московского учителя ОБЖ задержали за совращение 15-летней ученицы
В Петербурге школьница покончила с собой после ссоры с отцом
Бывшая помощница Вайнштейна раскрыла свой способ дать отпор продюсеру-насильнику
Россиянин отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за скользкое крыльцо дома
Глава «Роскосмоса» призвал к безаварийным пускам в 2023 году
Российские самбисты взяли три золота в первый день чемпионата мира
Стало известно о сообщениях Хасбику от Ким Кардашьян
56-летняя Холли Берри опубликовала архивные фото в белье и восхитила фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.