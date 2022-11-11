Пассажир пригрозил бортпроводнику скинуть его с самолета за отказ принести воды

Пассажира Singapore Airlines выгнали из самолета за угрозы и насмешки над бортпроводником

Пассажира Singapore Airlines выгнали из самолета из-за насмешек над акцентом бортпроводника и просьб принести воды, сопровождавшихся угрозами. Инцидент сняли на видео, ролик опубликовало Daily Mail.

На кадрах видно, как стоящий в проходе самолета пассажир громко повторяет бортпроводнику просьбу принести воды. Член экипажа пытается его успокоить, однако это только больше раздражает мужчину, и он принимается издеваться над акцентом сотрудника авиакомпании и повторяет измененным голосом его ответы. Также на ролике слышно, как дебошир угрожает скинуть собеседника с самолета, если ему откажут в требовании.

В конце концов бортпроводник выдает мужчине небольшую бутылку воды, в ответ герой видео язвительно его благодарит. После под аплодисменты других пассажиров мужчину выводят из самолета полицейские.

Представитель Singapore Airlines уточнил, что мужчины начал странно себя вести еще во время раздачи питания. После его многочисленных запросов на алкоголь бортпроводники, оценив ситуацию, отказали ему в выпивке, что и спровоцировало неадекватное поведение.