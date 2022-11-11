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09:05, 11 ноября 2022Ценности

Блогерша смыла макияж и рассмешила подписчиков

TikTok-блогерша Ники показала лицо без макияжа и рассмешила подписчиков

Кадр: @nikiivictoria

Жительница Торонто, Канада, смыла макияж и рассмешила подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео пользовательница сети с никнеймом @nikiivictoria продемонстрировала свою внешность с макияжем. На размещенных кадрах видно, что у Ники ровный тон кожи, аккуратная форма бровей, ресницы накрашены черной тушью, а губы — розовой помадой. Затем блогерша предстала перед камерой с растрепанными волосами и показала лицо без косметических средств.

В комментариях под роликом, который набрал более 480 тысяч лайков, зрители удивились внешнему виду юзерши и отметили, что она похожа на существо по имени Голлум из кинотрилогии «Властелин колец». «После просмотра у меня отвисла челюсть», «Она очень быстро превратилась из Мэдлин Клайн (американская киноактриса и звезда сериала "Очень странные дела" — прим. Ленты.ру) в Голлума», «Если вы можете так выглядеть, то вы действительно так и выглядите», — высказывались они.

В октябре журналисты Pop Sugar назвали макияж, переходящий с век на переносицу, новым трендом 2022 года. Исполнительный директор бренда MAC Кэт Куинн заявила, что мода на мейкап неожиданной части лица у знаменитостей и блогеров началась благодаря показам брендов Chet Lo и Deviate.

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Мария Винар
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