Украинские военные рассказали подробности убийств мирных жителей

СКР: пленные военнослужащие ВСУ рассказали подробности убийств мирных жителей

Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Михайлов, Даниил Овчинников, Артур Пустовойт и Алексей Томилин рассказали подробности убийств мирных жителей. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, следователи провели допросы и выяснили, что военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михайлов проводил допрос местного жителя и избил его, нанеся смертельные травмы. Кроме того, его коллега из этой же бригады Овчинников рассказал, что по приказу командира расстреливал горожан, которые не несли угрозы военным. А командир 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Пустовойт убил безоружного мужчину.

Отмечается, что мужчины не раскаиваются и не сожалеют о совершенных преступлениях. «Карательная деятельность украинских националистов сравнима с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны.», — заявили в СКР.

Также военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона Томилин рассказал, что застрелил жительницу Мариуполя Галину Харитонову, которая высказала слова поддержи России. Его сослуживец выстрелил пенсионерке в затылок, а Томилин произвел выстрел в грудь. Мужчине также вменяют еще два убийства жителей Мариуполя.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).