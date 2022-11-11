Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:27, 11 ноября 2022Силовые структуры

Украинские военные рассказали подробности убийств мирных жителей

СКР: пленные военнослужащие ВСУ рассказали подробности убийств мирных жителей

Кадр: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Михайлов, Даниил Овчинников, Артур Пустовойт и Алексей Томилин рассказали подробности убийств мирных жителей. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, следователи провели допросы и выяснили, что военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михайлов проводил допрос местного жителя и избил его, нанеся смертельные травмы. Кроме того, его коллега из этой же бригады Овчинников рассказал, что по приказу командира расстреливал горожан, которые не несли угрозы военным. А командир 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Пустовойт убил безоружного мужчину.

Отмечается, что мужчины не раскаиваются и не сожалеют о совершенных преступлениях. «Карательная деятельность украинских националистов сравнима с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны.», — заявили в СКР.

Также военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона Томилин рассказал, что застрелил жительницу Мариуполя Галину Харитонову, которая высказала слова поддержи России. Его сослуживец выстрелил пенсионерке в затылок, а Томилин произвел выстрел в грудь. Мужчине также вменяют еще два убийства жителей Мариуполя.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало число выведенных на левый берег Днепра российских военных
Пассажир пригрозил бортпроводнику скинуть его с самолета за отказ принести воды
Одна европейская страна резко сократила поставки товаров в Россию
Лукашенко назвал экономику спасением Белоруссии
Украинские военные рассказали подробности убийств мирных жителей
Лукашенко взбесился из-за отсутствия дисциплины
Грузинский футболист подорожал на 44 миллиона евро после ухода из РПЛ
Власти словами «им нечего бояться» призвали айтишников возвращаться в Россию
Под Москвой бензовоз взорвался во время слива топлива
Еврокомиссия назвала замену российскому газу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.