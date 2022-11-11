Военкор назвал численность переправленных через Днепр российских войск

Военкор Сладков заявил о переправе 20 тысяч российских военных через Днепр за три дня

За три дня на левый берег Днепра переправили около 20 тысяч российских военных и примерно три с половиной тысячи единиц военной техники, заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

«Срок вывода — трое суток. Количество выведенного личного состава — 20 тысяч. Количество выведенной техники — три с половиной тысячи. Это филигранный маневр», — написал Сладков.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо Екатерина Губарева рассказала, что после переправы российских войск с правого берега Днепра на левом выстраивается линия обороны.