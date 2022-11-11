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19:20, 11 ноября 2022Среда обитания

Россиянка швырнула в коммунальщиков ведро с грязной водой

Жительница Первоуральска швырнула ведро с грязной водой в сотрудницу водоканала

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Жительница одного из многоквартирных домов в городе Первоуральске Свердловской области швырнула ведро с грязной водой в сотрудницу водоканала. Россиянка оказалась недовольна тем, что коммунальщики не решили проблему с канализацией. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Жильцы одного из домов города на улице Емлина рассказали, что нечистоты попадают в подвал дома. Из-за забитого колодца помещение оказалось частично затоплено, там появился неприятный запах. По словам собственников, коммунальщики отказались прочистить резервуар из-за отсутствия нужного оборудования.

В итоге одна из жильцов собрала ведром воду в подвале и пришла с ним в офис водоканала. Женщина швырнула ведро в секретаря директора организации, из-за чего грязная вода растеклась по столу.

В августе жительница Углегорска на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко швырнула ботинок с плесенью в мэра города Дмитрия Цуканова. Поводом для этого стал вопрос по расселению из аварийного дома, в котором россиянка три года проживает вместе с семьей.

Нина Ташевская
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