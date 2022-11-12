Над устроившими драку в Крыму чеченцами провели шариатский суд

Чеченцы, которые устроили драку в магазине в Симферополе из-за замечания, извинились

Уроженцы Чечни, которые устроили драку в продуктовом магазине Симферополя из-за замечания, принесли изменения — над ними провели шариатский суд. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

«Прошу прощения ради всевышнего Аллаха», — сказал один из участников потасовки в обращении к продавщице торговой точки, которая стала свидетельницей конфликта.

Выходцы из Чечни пообещали женщине, что такого больше не повториться. По данным «Подъема», шариатский суд признал их виновными и обязал извиниться.

Драка в Крыму произошла 8 ноября. Тогда чеченцы напали на мужчину, который сделал им замечание из-за мата. Один из зачинщиков, как рассказывает пострадавший, объяснял, что он «СВОшник» и ему на все все равно.