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18:58, 12 ноября 2022Экономика

Криптовалютная биржа FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов

Bloomberg: криптовалютная биржа FTX потеряла $662 млн при неизвестных обстоятельствах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Объявившая о банкротстве криптовалютная биржа FTX за сутки потеряла 662 миллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Обстоятельства оттока средств при этом остаются неизвестными. По словам представителя FTX, компания столкнулась с аномальными движением средств с кошельков. Он также сообщил, что руководство предпринимает усилия для перевода активов в хранилища, не подключенные к интернету, чтобы снизить урон от несанкционированных транзакций.

Ранее агентство сообщило, что соучредитель и бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в размере 16 миллиардов долларов. Состояние Бэнкман-Фрида на «пике» оценивалось в 26 миллиардов долларов, в начале этой недели оно составляло 16 миллиардов долларов.

11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности.

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Варвара Кошечкина
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