На Украине начался сбор средств на первый флот морских дронов

Зеленский поддержал сбор средств на покупку военно-морских БПЛА для отражения атак с моря

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал кампанию по сбору средств на покупку 100 военно-морских беспилотных летательных аппаратов — это будет первый в мире украинский флот морских дронов. Об этом говорится в Telegram-канале украинского президента.

Сбором средств занимается платформа United24. «Мы должны защищать воды наших морей и мирные города от российских ракет, запускаемых с кораблей», — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что беспилотники помогут разблокировать коридор для гражданских судов, которые перевозят зерно по всему миру. Зеленский выразил надежду, что миллионы людей поддержат эту важную для Украины инициативу.

Каждый из морских БПЛА стоит 10 миллионов гривен — это около 274 тысячи долларов.

В июле на вооружение Военно-морских сил Украины официально был принят комплекс «Нептун». Новый береговой ракетный комплекс позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей, утверждал Зеленский.