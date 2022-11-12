Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
08:10, 12 ноября 2022Моя страна

В Саяно-Шушенском заповеднике родились котята снежного барса

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка показала самку снежного барса с тремя котятами

Кадр: «Заповедник Саяно-Шушенский и НП Шушенский бор» / YouTube

В Саяно-Шушенском заповеднике родились три котенка снежного барса, их с матерью показала фотоловушка. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

Семья снежных барсов попала на камеру 18 октября. Через две недели самка и подросшие котята уже бегали по выпавшему снегу.

Детенышам сейчас примерно шесть месяцев, их пол пока не определен. Отмечается, что, таким образом, численность снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до девяти особей.

Снежный барс — редкий вид диких кошек, занесенный в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Их численность в России — 70–90 особей. Программа «Снежный барс — живой символ Западного Саяна» призвана восстановить численность ирбиса в Саяно-Шушенском биосферном заповеднике и воссоздать устойчивую группировку хищника на северной границе российского ареала.

В апреле сообщалось, что фотоловушки на территории Республики Тува сфотографировали старейшего снежного барса России. Хоргаю 13 лет, это максимальный возраст ибисов в дикой природе. Впервые он попался на камеры в 2010 году, тогда молодому самцу уже было примерно два года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Выбрана временная столица Херсонской области
В Саяно-Шушенском заповеднике родились котята снежного барса
Демократы приблизились к контролю над сенатом США
Обучение украинских новобранцев в Великобритании вызвало проблемы
Жителям юга России пообещали снег
Трамп подал иск к комитету палаты представителей
Перечислены мошеннические схемы ресторанных аферистов
Белый дом раскрыл новые детали переговоров Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20
В Швеции отвергли возможность размещения ядерного оружия
Байден не захотел встречаться с принцем Саудовской Аравии на G20
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.