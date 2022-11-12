В Саяно-Шушенском заповеднике родились котята снежного барса

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка показала самку снежного барса с тремя котятами

В Саяно-Шушенском заповеднике родились три котенка снежного барса, их с матерью показала фотоловушка. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

Семья снежных барсов попала на камеру 18 октября. Через две недели самка и подросшие котята уже бегали по выпавшему снегу.

Детенышам сейчас примерно шесть месяцев, их пол пока не определен. Отмечается, что, таким образом, численность снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до девяти особей.

Снежный барс — редкий вид диких кошек, занесенный в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Их численность в России — 70–90 особей. Программа «Снежный барс — живой символ Западного Саяна» призвана восстановить численность ирбиса в Саяно-Шушенском биосферном заповеднике и воссоздать устойчивую группировку хищника на северной границе российского ареала.

В апреле сообщалось, что фотоловушки на территории Республики Тува сфотографировали старейшего снежного барса России. Хоргаю 13 лет, это максимальный возраст ибисов в дикой природе. Впервые он попался на камеры в 2010 году, тогда молодому самцу уже было примерно два года.