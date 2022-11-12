В прокуратуру Швейцарии пожаловались на «утечки» о визите президента на Украину

МИД Швейцарии пожаловался в прокуратуру на «утечки» о визите президента на Украину

МИД Швейцарии обратился в генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить утечки в СМИ о том, что президент Иньяцио Кассис недавно посетил Украину. Об этом сообщили в прокуратуре, передает РИА Новости.

«Генеральная прокуратура Швейцарии подтверждает, что получила жалобу о возбуждении уголовного дела по этому поводу. Жалоба была подана Федеральным департаментом иностранных дел против неизвестных лиц по подозрению в разглашении служебной тайны», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время обращение находится на рассмотрении прокуратуры — предстоит определить, содержит ли жалоба основания, которые достаточны для возбуждения уголовного дела.

Кассис прибыл в Киев для переговоров о предоставлении Украине новой помощи и для получения полного представления о ситуации в стране 20 октября. Об этом он написал в своем Twitter в день приезда и подчеркнул, что возвращается на Украину спустя год после предыдущего визита.

При этом МИД Швейцарии стало известно, что одна из ежедневных газет страны была осведомлена о маршруте Кассиса. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что это могло поставить под угрозу безопасность президента.