Санврач из ЛНР Докашенко заявил, что Запад испытывал на Украине наркотические анальгетики

Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине, чтобы снизить оплату добровольцам и специалистам и скрыть данные в случае возможных неудач. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель Луганского медицинского университета, главный государственный санитарный врач Луганской народной республики (ЛНР) Дмитрий Докашенко, который до 2014 года участвовал в испытаниях различных медпрепаратов.

«Таких препаратов нет в мире, как назальная форма наркотического анальгетика. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические. На Украине, во всяком случае по той информации, которой мы располагали до 2014 года, конечно, такой базы не было», — заявил Докашенко.

Он объяснил, что испытание препаратов проходило именно на Украине, а не в странах-разработчиках, поскольку это снижало затраты, оплата добровольцам и специалистам была ниже, чем в Европе, а нахождение в Донбассе, недалеко от передовой, минимизировало риски быстрой огласки результатов в случае неудач исследований.

Министерством обороны России ранее была проведена презентация, из которой следует, что Соединенные Штаты выделили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на территории Украины. Отмечается, что они участвовали в американской военно-биологической программе.