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09:30, 13 ноября 2022Мир

НАТО показательно усилило военную активность в Арктике

19fortyfive: авианосцы стран НАТО показательно сближаются с Россией в Арктике

Фото: Shutterstock

Военно-морские силы (ВМС) США и Королевский военно-морской флот Великобритании отправляют свои авианосцы в Арктику, чтобы показать России свою обеспокоенность ее действиями в регионе. Об этом пишет издание 19fortyfive.

Страны НАТО активизируют свою деятельность в Арктике, который считается регионом низкой напряженности, поскольку Москва усилила военное присутствие в регионе. ВМС США и британский флот поэтапно развертывают свои авианосцы на севере региона, пишет издание.

Ранее в ноябре Военно-воздушные силы (ВВС) США в рамках концепции Rapid Dragon провели в Арктике испытание самолета MC-130J Commando II, в ходе которого был отработан учебный сброс палеты с крылатыми стелс-ракетами большой дальности AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER).

«Это ставит эту штуку в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», — объяснил подполковник европейского командования специальных операций Лоуренс Мельников.

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Варвара Кошечкина
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