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13:30, 13 ноября 2022Силовые структуры

Избивающий маленького сына и инвалида россиянин попал на видео

В Барнауле мужчина избил инвалида, помешавшего ему таскать маленького сына за ухо; видео

Житель Барнаула избил мужчину, который помешал ему таскать маленького сына за ухо и капюшон. Видео потасовки попало на камеру уличного наблюдения. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден отец, который тащит по улице мальчика за капюшон, швыряет и кричит. С ним разговаривает мужчина на велосипеде, а затем отец резко нападает на него, сбивает с ног и наносит несколько ударов. К ним подбегают прохожие и оттаскивают напавшего.

Причиной избиения стало то, что мужчина подошел к отцу с сыном и спросил у мальчика, кем приходится ему дядя, рассказала теща пострадавшего. Ее зять был возмущен поведением отца. Однако тот накинулся на него и стал избивать. Теща сказала, что зять является инвалидом, у него протез вместо ноги. Пострадавший написал заявление в полицию после избиения.

Правоохранители ищут напавшего.

Любовь Ширижик
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