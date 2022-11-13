Бузова переехала в новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская певица Бузова переехала в новую квартиру в Москве после почти трех лет ожидания

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова переехала в собственную квартиру за 120 миллионов рублей в Москве после почти трех лет ожидания. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка призналась, что впервые ночевала в своих новых апартаментах. «Мои хорошие, это просто непередаваемые ощущения, когда ты заходишь в свой дом. Три года назад тут были голые стены, и я потихонечку строила квартиру мечты, — поделилась звезда эмоциями с фанатами. — Хочется обходить каждый уголок, снова и снова, везде посидеть и полежать. Впереди меня ждет еще один этап — переезд. Но эти хлопоты такие приятные, ведь я переезжаю к себе».

При этом Бузова подчеркнула, что безумно гордится тем, что заработала на покупку квартиры самостоятельно. По ее словам, она приобрела апартаменты около трех лет назад и все это время занималась ремонтом. «Первая моя квартира — я счастлива. Я горжусь собой безумно! Особенно приятно осознавать, что все это я сделала сама. Да, долго, да, сложно, все, кто делал ремонт, меня поймут. Но все старания не напрасны. Теперь у меня есть мое гнездышко», — добавила певица.

Ранее в сентябре также сообщалось, что Бузова купила трехэтажный дом в Сочи площадью в 280 квадратных метров. Телеведущая отметила, что думала по поводу приобретения жилья с июля 2022 года. По мнению экспертов, вероятнее всего знаменитость заплатила за него около 35 миллионов рублей.