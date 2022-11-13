Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:49, 13 ноября 2022Среда обитания

Бузова переехала в новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская певица Бузова переехала в новую квартиру в Москве после почти трех лет ожидания

Кадр: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова переехала в собственную квартиру за 120 миллионов рублей в Москве после почти трех лет ожидания. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка призналась, что впервые ночевала в своих новых апартаментах. «Мои хорошие, это просто непередаваемые ощущения, когда ты заходишь в свой дом. Три года назад тут были голые стены, и я потихонечку строила квартиру мечты, — поделилась звезда эмоциями с фанатами. — Хочется обходить каждый уголок, снова и снова, везде посидеть и полежать. Впереди меня ждет еще один этап — переезд. Но эти хлопоты такие приятные, ведь я переезжаю к себе».

При этом Бузова подчеркнула, что безумно гордится тем, что заработала на покупку квартиры самостоятельно. По ее словам, она приобрела апартаменты около трех лет назад и все это время занималась ремонтом. «Первая моя квартира — я счастлива. Я горжусь собой безумно! Особенно приятно осознавать, что все это я сделала сама. Да, долго, да, сложно, все, кто делал ремонт, меня поймут. Но все старания не напрасны. Теперь у меня есть мое гнездышко», — добавила певица.

Ранее в сентябре также сообщалось, что Бузова купила трехэтажный дом в Сочи площадью в 280 квадратных метров. Телеведущая отметила, что думала по поводу приобретения жилья с июля 2022 года. По мнению экспертов, вероятнее всего знаменитость заплатила за него около 35 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине
Москвичей предупредили о сильном штормовом ветре
У России нашелся важнейший союзник из-за санкций
В российских аптеках заметно вырос спрос на инсулин
Байден заявил о намерении США активно конкурировать с Китаем
Пригожин прокомментировал казнь перешедшего на сторону ВСУ заключенного
В России выявили 5364 случая коронавируса
Чимаев бросил вызов чемпиону UFC
Российский регион был частично обесточен из-за сильного ветра
США обвинили в организации «пропагандистской войны» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.