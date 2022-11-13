Аналитик спрогнозировал курс доллара после выборов в Конгресс США

Аналитик «Финмира» Эткинд допустил быстрый рост доллара после выборов в Конгресс США

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд заявил, что курс доллара может измениться после подсчета голосов по итогам промежуточных выборов в Конгресс США. С таким мнением он выступил в беседе с «Российской газетой».

Эткинд спрогнозировал курс доллара после выборов в Конгресс США и допустил его быстрый рост. По его мнению, ситуация будет зависеть от итогов голосования. Если контроль над парламентом возьмет Республиканская партия, то расходы государственного бюджета США начнут отслеживать более жестко.

В свою очередь контроль за госбюджетом ослабит ряд санкций против России. Аналитик предположил, что Вашингтон возобновит поставки углеводородов из Москвы, что приведет к росту рубля до конца 2022 года.