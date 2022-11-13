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23:28, 13 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский подтвердил намерения выступить на саммите G20

Зеленский подтвердил, что планирует выступить на саммите G20 15 ноября

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале подтвердил намерения принять участие в саммите «Группы двадцати» (G20) и провести там выступление.

«В Индонезии пройдет саммит "Группы двадцати", и наша позиция на нем будет представлена. Уже во вторник (15 ноября — прим. «Ленты.ру») будет мое выступление», — заявил он.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Главой делегации России станет министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что выступление главы государства планируется в онлайн-формате.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказал, что изоляция России на саммите G20 в Индонезии может быть связана с попыткой отсрочить мирные переговоры с Украиной.

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Марина Совина
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