Зеленский подтвердил намерения выступить на саммите G20

Зеленский подтвердил, что планирует выступить на саммите G20 15 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале подтвердил намерения принять участие в саммите «Группы двадцати» (G20) и провести там выступление.

«В Индонезии пройдет саммит "Группы двадцати", и наша позиция на нем будет представлена. Уже во вторник (15 ноября — прим. «Ленты.ру») будет мое выступление», — заявил он.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Главой делегации России станет министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что выступление главы государства планируется в онлайн-формате.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказал, что изоляция России на саммите G20 в Индонезии может быть связана с попыткой отсрочить мирные переговоры с Украиной.