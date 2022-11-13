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11:02, 13 ноября 2022Путешествия

Отправившийся в Грузию россиянин раскрыл истинное отношение местных к русским

Блогер «Яндекс.Дзен» рассказал о хорошем отношении жителей Грузии к русским

Фото: Denis Arslanbekov / Unsplash

Россиянин, отправившийся в Грузию, рассказал об истинном отношении местных жителей к русским. Свое мнение он раскрыл в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации отметил, что грузины хорошо относятся к россиянам. «Очень много раз обращался на улице к прохожим, либо за помощью в магазинах, — добавил он. — Мне ни разу не отказали и всегда вежливо все объясняли».

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По словам блогера, если россияне хотят попросить помощь у местных, то им следует сначала поздороваться с ними на грузинском, а потом спросить на английском, на каком языке им предпочтительнее общаться. «Главное оставаться человеком и не лезть в чужой монастырь со своим уставом», — подчеркнул он.

Более того, мужчина сообщил, что местное население разговаривает на трех языках — грузинском, русском и английском. «Поколение постарше говорит и на грузинском, и на русском, — пояснил он. — Поколение помладше на грузинском и английском».

Ранее в ноябре отдыхающая на Бали российская путешественница и блогер Марина Ершова раскрыла истинное отношение местных жителей к русским. Девушка пожаловалась, что индонезийцы постоянно пытаются нажиться на российских туристах.

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Фариза Бацазова
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