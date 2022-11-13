Ливан экстрадировал в Ирак родственника Саддама Хусейна

Al Arabia: Ливан экстрадировал в Ирак внучатого племянника Саддама Хусейна Абдуллу Сабави

Ливан 9 ноября экстрадировал человека, который, как утверждается, является родственником Саддама Хусейна, в Ирак, где он обвиняется в причастности к резне, совершенной ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на источники в силовых структурах.

Иракские СМИ называют родившегося в 1994 году Абдуллу Сабави внучатым племянником Саддама Хусейна. Его обвиняют в членстве в ИГИЛ и участии в резне в Шпайхере в 2014 году, в ходе которой экстремистская группировка казнила до 1700 курсантов ВВС. Он был задержал 11 июня по запросу Интерпола. После этого Ирак запросил его экстрадицию.

Семья Сабави отрицает обвинение. По словам его родственников, во время резни в Шпайхере он находился в Йемене.

Диктатор Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года. Его арестовали в результате вторжения американских войск в Ирак, которое состоялось под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось. Однако обвинение смогло доказать вину Хусейна в убийствах иракского населения.