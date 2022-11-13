Названы вызывающие зависимость продукты

Addiction: чипсы, картошка фри и печенье могуи вызывать зависимость наравне с никотином

Продукты с высокой степенью обработки (чипсы, печенье, мороженое, картофель фри) вызывают привыкание наравне с табаком. Таковы результаты исследования психологов из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии, опубликованных в журнале Addiction.

Согласно данным отчета главного хирурга США 1988 года, табак вызывает зависимость. В исследовании психологи использовали те же критерии, которые показали, что названные продукты с высокой степенью обработки оказывают на организм то же влияние. Это связано с компульсивным употреблением. То есть как люди не могут бросить курить, так же они не могут отказаться от обработанных продуктов, несмотря на опасность диабета и инфаркта, отмечает издание.

Также пища может повлиять на самочувствие и настроение, воздействовать на мозг — величина этого эффекта сопоставима с эффектом никотина. Помимо этого, такие продукты являются сильнейшими подкрепляющими стимулами — мозг будет подталкивать человека к потреблению вредной еды.

Ранее диетолог-нутрициолог Лорен Манакер предложила чаще есть белый рис, так как этот продукт помогает укрепить кости и способствует приливу энергии. По ее словам, белый рис — источник углеводов и витамина В6, благодаря которым можно легко взбодриться и стать энергичнее.