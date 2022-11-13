Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:47, 13 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин зарезал семью с четырехлетним сыном и покончил с собой

СК возбудил уголовное дело после убийства семьи с четырехлетним сыном в Перми

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Семейную пару с четырехлетним сыном зарезали в городе Оса Пермского края. Тела мужчины и женщины были обнаружены в разных квартирах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следователей, убийство произошло 10 ноября. Сначала в одной из квартир города правоохранители обнаружили труп мужчины 1992 года рождения. Он был убит ударом ножа в шею.

После того как личность мужчины была установлена, выяснилось, что он жил с женой и сыном. Оперативники отправились по месту жительства и нашли там тела женщины и ребенка. Они также были зарезаны ножом.

Следователи установили подозреваемого, им оказался 25-летний мужчина, «который свел счеты с жизнью» — он был другом семьи. Возбуждено уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и подпункту «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»).

Ранее в Костроме школьник зарезал свою 12-летнюю одноклассницу. Как стало известно, 10 октября девочка не вернулась домой. В этот же день ее тело с колото-резаными ранами обнаружили в подъезде многоквартирного дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минфин Британии обвинил Россию в рецессии
Месси заявил о причинившем много «вреда» футболу Гвардиоле
Подозреваемого в изнасиловании россиянки в туалете бармена задержали
«Калашников» назначен главным предприятием поставок экипировки в ВС России
Россиянин зарезал семью с четырехлетним сыном и покончил с собой
Российские мобилизованные рассказали о службе в Запорожской области
Юрист обозначила размеры алиментов на детей при разводе родителей
В США назвали последнее условие для контроля демократов над сенатом
Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Ирана
Раскрыта польза аэробики для пожилых людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.