Россиянин зарезал семью с четырехлетним сыном и покончил с собой

СК возбудил уголовное дело после убийства семьи с четырехлетним сыном в Перми

Семейную пару с четырехлетним сыном зарезали в городе Оса Пермского края. Тела мужчины и женщины были обнаружены в разных квартирах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следователей, убийство произошло 10 ноября. Сначала в одной из квартир города правоохранители обнаружили труп мужчины 1992 года рождения. Он был убит ударом ножа в шею.

После того как личность мужчины была установлена, выяснилось, что он жил с женой и сыном. Оперативники отправились по месту жительства и нашли там тела женщины и ребенка. Они также были зарезаны ножом.

Следователи установили подозреваемого, им оказался 25-летний мужчина, «который свел счеты с жизнью» — он был другом семьи. Возбуждено уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и подпункту «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»).

Ранее в Костроме школьник зарезал свою 12-летнюю одноклассницу. Как стало известно, 10 октября девочка не вернулась домой. В этот же день ее тело с колото-резаными ранами обнаружили в подъезде многоквартирного дома.