Канцлер Германии Шольц выразил сожаление из-за решения Путина не ехать на саммит G20

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление из-за решения президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Индонезии. Об этом сообщает газета «Хандельсблат».

При этом Шольц отметил, что его порадовало бы, если бы российский лидер отправился на саммит. «В таком случае, конечно, ему [Путину] пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и со всей критикой, которые бы сформулировали многие страны мира», — сказал он.

Также канцлер Германии заявил, что президент России вряд ли поменяет решение, и призвал Москву выступить с предложениями по урегулированию ситуации на Украине.

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 вместо президента России Владимира Путина. Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября.